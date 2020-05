Quem é Matheus Nunes, a nova estrela do Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Frederico Varandas atravessou-se, mais uma vez, por um jogador. Agora, o eleito do presidente do Sporting é o jovem Matheus Nunes. O brasileiro, na ótica do dirigente, é a nova grande estrela do leão.O presidente sportinguista, que costuma elogiar jogadores com relativa facilidade – basta relembrar, por exemplo, os casos de Jesé, Bolasie e Fernando –, virou-se agora para o médio contratado ao Estoril, afirmando, segunda-feira, em entrevista ...