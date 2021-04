"Quem está sentado numa cadeira consegue ver perfeitamente...": Sérgio Conceição reclama penálti a favor do FC Porto

Sérgio Conceição queixou-se da existência de um penálti por marcar a favor do FC Porto no duelo com o V. Guimarães, por mão na bola de um defesa vitoriano após um remate de Francisco Conceição. O técnico portista admite que o árbitro possa não ter visto, mas diz que quem está no VAR tem de o observar."Estivemos sempre seguros defensivamente, tirando uma ocasião logo no iíicio, mas sempre atentos às saídas rápidas do Vitória. Controlámos com bola na 2.ª parte, criámos ocasiões para mais golos e naqueles lances que acho que deve haver VAR não estão a cair para o nosso lado. Quem está sentado numa cadeira consegue ver perfeitamente que é penálti. Às vezes falta de critério, estamos a caminhar para o final, os jogos têm o seu peso e é importante que todos estejam bem. Não sabemos o que pode haver a seguir e o Vitória podia marcar. Continuámos com o objetivo de ser campeões, de que é possível. É importante que toda a gente esteja bem, sóbrio para a parte final do campeonato, para ser decidido dentro das 4 linhas", disse, à SportTV.Sobre o critério largo nesta partida, Sérgio Conceição comentou desta forma. "Se calhar é informação que passam ou recomendação da APAF, não sei. Às vezes irrita os jogadores, umas vezes marcam, outras não. Tem de haver mais critério, não pode ser de um momento para o outro querer deixar jogar e correr. Os árbitros não estão habituados. O tempo útil é um problema grande do nosso futebol".