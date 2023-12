O Sp. Braga venceu esta sexta-feira o Vizela, por 3-1, num ensaio positivo para o desafio da Champions, da próxima terça-feira, frente ao Nápoles. A equipa arsenalista está numa série de quatro vitórias consecutivas na Liga, sendo que nos últimos oito jogos apenas empatou um, nesta competição. E ontem contou com a eficácia de Banza, que bisou e consolidou a liderança da lista de marcadores.









O Vizela até entrou melhor no jogo. Só que, no lance que se seguiu à lesão de Nuno Moreira e na primeira vez que chegaram à área de Buntic, os bracarenses inauguraram o marcador, por Banza.

Os vizelenses entraram na segunda parte com vontade de alterar o rumo dos acontecimentos, só que o avançado francês do Sp. Braga está em grande momento, e à passagem do minuto 56 assinou o seu 13.º golo no campeonato.









Leia também Sporting de Braga supera Portimonense rumo aos 'oitavos' da Taça de Portugal O Vizela nunca baixou os braços. Reduziu por Essende (72’), mas, nos descontos, quando tentava tudo, com o guardião Buntic lá na frente, Banza serviu Bruma que, do meio-campo e com a baliza deserta, fez o terceiro.

“Considero a vitória justa da nossa parte, com momentos em que tivemos de sofrer também. A primeira parte foi incaracterística da nossa parte, tivemos algumas dificuldades de ligação, mas, mesmo assim, conseguimos fazer um bom golo. Na segunda parte, após o segundo golo, tivemos momentos de maior conforto”, disse Artur Jorge, treinador do Sp. Braga.