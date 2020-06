"Querem fazer do futebol uma cobaia": Pinto da Costa ataca regresso da Liga sem público

No primeiro dia de votação das eleições para a presidência do FC Porto, Pinto da Costa destacou a afluência às urnas (batido recorde do século com 4036 sócios a votarem), mas aproveitou para falar do regresso do futebol durante a pandemia."Foi evidente a falta de ritmo das equipas e a falta que o público faz. Desmotiva e desconcentra os jogadores o facto de não haver público. Dá a sensação de que estão a treinar, é extremamente negativo. É incompreensível que no Campo Pequeno para ouvir umas piadas possam estar 2 mil e tal pessoas e num estádio de futebol de 50 mil não possam estar 500. É ridículo. Depois olha-se para os espetáculos como o do Campo Pequeno, onde até esteve o primeiro-ministro e o Presidente da República, e nada disso acontece. Querem fazer do futebol uma cobaia", disse o presidente portista após votar (este domingo são conhecidos os resultados)."A expectativa é que os sócios venham em massa votar. É um dia histórico para o FC Porto porque os sócios têm finalmente uma alternativa. Ficar no sofá é fácil mas o mais importante é vir votar", salientou João Fernando Rio, candidato da Lista C. Nuno Lobo (lista B) vota durante o dia de domingo.André Villas-Boas, antigo treinador dos dragões, defendeu a continuidade de Pinto da Costa: "O FC Porto precisa de estabilidade, que os próximos quatro anos sejam a extensão do que foi o passado. Agradeço as palavras do presidente, é porque vê em mim uma pessoa com capacidade de liderança e conhecimento do mundo do futebol para liderar um clube como este."As urnas reabrem este domingo pelas 10h00 e encerram às 19h00.