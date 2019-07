"Querem-me expulsar, expulsem": Bruno de Carvalho antes da Assembleia Geral do Sporting

Bruno de Carvalho esteve esta sexta-feira numa conferência de imprensa antes da Assembleia Geral que poderá ditar a sua expulsão do clube, onde falou do futuro e de tudo o que afirma ter sofrido no último ano. "Querem-me expulsar, expulsem", afirma o antigo presidente leonino."Não quero deixar de agradecer a todos os que me acompanharam desde 2011 nesta aventura. João Trindade acompanhou-me desde a primeira hora e continua novamente ao meu lado", começou por dizer.Ao longo do seu longo discurso, o antigo presidente leonino não só inumerou aquilo que considera como conquistas durante a sua presidência no Sporting como também afirmou ter sido fortemente atacado ao longo do último ano.Bruno de Carvalho sublinha ainda que foi vítima "do País mais corrupto do mundo" e que caso não seja expulso será alvo das "palhaçadas" da comunicação social.Bruno afirma ainda que sente "vergonha" não só do atual presidente do Sporting, Frederico Varandas, como também do estado em que o clube se encontra atualmente.Após o longo discurso, seguiram-se as perguntas dos jornalistas às quais Bruno afirma que esta "Assembleia Geral é uma ilegalidade pura".