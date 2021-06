"Queremos dar uma melhor imagem": Moutinho diz que Portugal está preparado para o próximo jogo frente à França

médio

médio de 34 anos conclui ainda que no próximo jogo "conseguiremos trabalhar mais e melhor" e dar uma melhor imagem da Seleção.



Moutinho admite ainda pensar no futuro enquanto treinador quando acabar a carreira de futebolista.

João Moutinho fez esta segunda-feira uma antevisão do jogo que Portugal enfrenta contra França e admite que a equipa ficou triste e "com azia", mas que o importante é pensar na "próxima tarefa que temos pela frente"."Queremos dar uma imagem melhor do que demos no último jogo", sublinha o futebolista português. Moutinho, sobre a derrota contra a Alemanha, diz que "houve coisas que não correram" como a equipa queria."Tivemos uma semana em que trabalhamos todos muito bem e depois não conseguimos transportar para o jogo contra a Alemanha, mas o futebol é assim", adianta.