“O Farense com os grandes tem mais liberdade e mais espaço para contra-atacar, o que lhes dá outra oportunidade para criar ocasiões de golo. Mas nós queremos ganhar e manter o primeiro lugar”, afirmou esta sexta-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo deste sábado (20h30, Sport TV 1) do Sporting em Faro.









