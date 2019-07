“Queremos muito ganhar”: Sub-19 disputam hoje final do Europeu

O duelo ibérico para decidir o campeão europeu de sub-19 joga-se este sábado em Erevan, na Arménia, às 17h30, e Portugal não quer desperdiçar a oportunidade de se sagrar bicampeão."As duas equipas vão respeitar-se muito nos primeiros minutos, vão arriscar pouco. Sabemos o que temos de fazer e queremos muito ganhar", assumiu esta sexta-feira o selecionador nacional, Filipe Ramos."Tínhamos como primeiro objetivo chegar às meias-finais. A equipa tem crescido muito e estamos convictos de que vamos vencer", disse o técnico, que não esconde a ambição de "dar sequência" ao "fantástico percurso" dos sub-19.Esta é a terceira final consecutiva de Portugal, sendo que a Seleção só conquistou o troféu no ano passado (vitória sobre a Itália, por 4-3). "Somos detentores do troféu e era com grande felicidade que renovaríamos este título", vincou Filipe Ramos.Portugal e Espanha já se defrontaram neste Europeu e empataram (1-1) na fase de grupos. Para o jogo da final, o capitão da equipa, Vítor Ferreira, não espera semelhanças."Vai ser diferente. As duas equipas vão estar mais motivadas do que nunca", afirmou o médio, de 19 anos, do FC Porto.Do outro lado, há respeito pelo histórico de Portugal. "Vai ser um encontro muito equilibrado e que será decidido nos detalhes", afirmou o selecionador espanhol, Santi Denia.