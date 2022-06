“Queremos ser os melhores”: A apresentação de Jorge Jesus no Fenerbahçe

"Queremos ser os melhores e queremos vencer o campeonato.” Foi desta forma que Jorge Jesus se apresentou no Fenerbahçe, clube que não ganha a Liga turca há oito temporadas (2023/14).









O treinador português, de 67 anos, revelou ainda que aceitou o convite devido ao apoio que recebeu: “Houve grande convicção do presidente, dos fãs, invadiram a minha rede social, dos meus assistentes e do meu filho. Fez-me pensar que queria estar num clube em que me queriam muito.”

Jorge Jesus, que vai auferir um vencimento de sete milhões de euros líquidos na época que tem de contrato, minimizou a questão financeira e lembrou que tinha outras opções: “Aceitei o projeto de um grande clube, com adeptos apaixonados, que sabem amar o grande clube que é o Fenerbahçe. Estou cá com toda a minha paixão, a minha forma de estar tem a ver com os adeptos do Fenerbahçe.”





O técnico, que deixou o Benfica em dezembro, disse ainda que espera “não defraudar” as expectativas criadas em torno do seu seu trabalho e reconheceu que há condições para chegar ao título, algo que um técnico estrangeiro não consegue no Fenerbahçe há 15 anos.





Numa conferência que durou uma hora e meia e onde esteve uma assistência a aplaudir o técnico, Jorge Jesus deixou ainda elogios ao defesa sul-coreano Kim Min-jae ou às potencialidades do jovem Arda Guler, num plantel que quer equilibrar com mais quatro ou cinco reforços. Já sobre a continuidade de Ozil, referiu: “Teve o seu tempo e o seu espaço. O mais importante não é o treinador, não é o jogador, é o clube”.