"Quero dizer a todos que acabou": Jenni Hermoso fala em publico pela primeira vez após caso 'Rubiales'

Jenni Hermoso falou pela primeira vez em público depois do polémico caso 'Rubiales'. A jogadora discursou na cerimónia de investidura de 18 novos membros do Hall da Fama do Futebol, em Pachuca, no México, horas depois de ter sido revelado o seu depoimento ao Ministério Público espanhol. Entre nomes como Carlo Ancelotti, Francesco Totti e Xavi Hernandez, a futebolista espanhola foi homenageada no evento, tendo abordado indiretamente o polémico beijo dado por Rubiales durante a cerimónia de entrega de medalhas na final do Campeonato do Mundo de futebol feminino."Escrevi algo que quero partilhar convosco: na noite de 20 de agosto de 2023, quando levantei aquela taça com as minhas companheiras de equipa, pude sentir as mãos do meu pai quando me levava aos treinos, o sorriso da minha mãe quando me via jogar e a alegria de toda a minha família em partilhar o sonho de uma pequena futebolista que queria ser campeã do mundo", começou por dizer no discurso citado pelo La Razón.No seu discurso emotivo, Jenni Hermoso falou da importância do título mundial e de como a conquista vai repercutir no futebol feminino em todo o mundo."Não fomos campeãs para ganhar um troféu que vai ficar nas vitrinas, para receber um bónus de compensação ou para aparecer em milhares de primeiras páginas que se amachucam com o tempo, fomos campeãs do mundo porque era a única forma de sermos ouvidas, respeitadas e valorizadas", disse a futebolista, acrescentando que acredita que a sua equipa "mudou a forma de ver o futebol feminino para muitas pessoas", salientando que tem a certeza que milhares de raparigas no mundo se identificam o grupo de jogadoras "corajosas, empenhadas e honestas"."Muitas coisas aconteceram desde então, talvez tenhamos sacrificado algumas alegrias, algumas celebrações, sofremos demasiado num momento histórico para nós, mas tenho a certeza de que temos uma enorme responsabilidade para com as novas gerações. E a todas as pessoas que não têm um altifalante para se fazerem ouvir, quero dizer que esta luta é de todos nós, ganhamos no campo e fora dele para garantir um desporto e uma sociedade inclusivos que nos protejam a todos. E a todos quero dizer que acabou, eu sou Jenni Hermoso, sou uma jogadora de futebol e sou aquela rapariga que conseguiu tornar-se campeã do mundo, muito obrigada", finalizou a futebolista deixando o palco.