"A minha preocupação é que o FC Porto melhore. Tenho a certeza que isso vai acontecer. Tenho a certeza que, após as minhas presidências, que o clube vai continuar no mesmo sentido de progresso e de vitórias. É o meu sonho e será a minha maior alegria: sair e perceber que o FC Porto vai ficar ainda melhor do que aquilo que é agora”, disse este domingo Pinto da Costa, de 84 anos, no dia em que assinalou o 40º aniversário da chegada à liderança dos dragões.









