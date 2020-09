"Se eu vir que o Benfica vai ganhar a Liga dos Campeões, não quero. Quero que o Benfica perca.” As palavras de André Villas-Boas fizeram brado esta sexta-feira, no decorrer de uma conferência de imprensa em que o técnico do Marselha lançou o jogo com o PSG (amanhã, às 20h00), no campeonato francês.









Contextualizando a resposta, a mesma foi dada após o treinador português ter sido inquirido sobre a possível satisfação dos marselheses com a derrota do PSG na final da Champions, ante o Bayern Munique (0-1). “Isso é com cada um. Há adeptos que queriam que ganhasse, outros não. Para mim é melhor ser realista do que hipócrita. Se o Benfica ganhar a Liga dos Campeões, fico irritado”, exclamou.

Através das redes sociais, Renato Paiva, treinador da equipa B do Benfica reagiu. “Há gente sem a mínima noção das responsabilidades que tem. Depois, batem no peito de forma orgulhosa a falar de Portugal e do futebol português. Se não fosse Mourinho onde andarias e quem serias?”, questionou.





André Villas-Boas foi adjunto de José Mourinho no FC Porto. Mais tarde, quando assumiu o cargo de treinador principal, disse ter chegado à sua “cadeira de sonho”. É adepto confesso dos dragões e já manifestou disponibilidade para ser presidente do FC Porto num cenário pós-Pinto da Costa.