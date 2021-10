O extremo Nemanja Radonjic vai ‘fazer de Rafa’ no próximo jogo do Benfica, que se realiza no sábado (20h15), no terreno do Trofense, partida referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal. Segundo apurou o CM, Jorge Jesus tem uma dupla intenção com a aposta: poupar Rafa, que se encontra a recuperar de um problema (dores) no joelho direito; e dar minutos e confiança ao sérvio, testando-o como alternativa credível ao internacional português.









Radonjic, que na terça-feira jogou pela seleção da Sérvia (suplente utilizado) no encontro de apuramento para o Mundial frente ao Azerbaijão, tem características bastante idênticas a Rafa. Gosta de pegar na bola em terrenos mais atrasados e correr com ela no pé (é destro) em velocidade rumo à baliza. A intenção de Jesus é certificar-se de que pode, em futuras ocasiões, confiar no extremo de 25 anos, que chegou à Luz nos últimos dias de agosto último, com o mercado prestes a encerrar. Dessa forma poderá gerir melhor o plantel e permitir até poupar Rafa em outros momentos.

Desde a chegada ao Benfica, Radonjic apenas foi utilizado uma vez. Foi no jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Dínamo Kiev, na Ucrânia, partida que terminou com o resultado em 0-0. Atuou nos últimos 30 minutos da partida.





Quanto a Rafa, está praticamente recuperado da maleita que o levou a ser dispensado pelos clínicos da seleção nacional, após a convocatória para os jogos com o Qatar e Luxemburgo. Pode ser convocado, mas se tal suceder, fica no banco.



Pormenores



Jesus e Rui Costa







Leia também Jorge Jesus aposta em Radonjic João Mário

“Felizmente, hoje temos um presidente que foi jogador. O caminho está a ir um pouco por aí”, disse na terça-feira Jorge Jesus sobre Rui Costa, no decorrer de uma conferência do Global Football Management.

O jogador do Benfica foi eleito o melhor médio da Liga no mês de setembro, escolha dos treinadores do campeonato. Levou a melhor sobre os antigos companheiros do Sporting Palhinha e Matheus Nunes.



Veríssimo



“Com a camisola do Benfica, Lucas Veríssimo vai valorizar-se absurdamente”, disse Felipe Ximenes, que era dirigente do Santos na altura da saída do defesa-central para o clube da Luz.