Alívio para Roger Schmidt. Rafa Silva está apto para o duelo de domingo com o Sporting e deve ser titular, apurou o Correio da Manhã. Já Grimaldo vai continuar em dúvida até à hora do jogo.



O extremo falhou o encontro da Taça de Portugal com o Varzim apenas por precaução, depois de na véspera ter sofrido uma entorse no pé (Benfica não especificou se o direito ou o esquerdo).









