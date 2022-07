Rafa admite continuar no Benfica. Nos últimos meses, o extremo sentiu-se algo desamparado, mas a situação mudou com a presença de Pizzi e André Almeida, de quem é muito próximo, no estágio em Inglaterra. O jogador já não tem manifestado a intenção de sair do clube encarnado.



Nos últimos dias, foi possível ver o internacional português bastante sorridente nos treinos.









