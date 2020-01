Rafa ameaça Chiquinho na deslocação do Benfica a Paços de Ferreira

Rafa Silva deve ser aposta no onze inicial de Bruno Lage para o jogo de domingo, em Paços de Ferreira (17h30, Sport TV1), apurou o. O sacrificado poderá ser Chiquinho.A grande exibição do extremo no dérbi com o Sporting (marcou os dois golos da equipa, dez minutos depois de entrar) pode valer a Rafa a titularidade no jogo. Com Franco Cervi e Pizzi em bom plano nos encarnados, Chiquinho, que tem estado mais discreto em termos exibicionais nos últimos encontros, deverá ser relegado para o banco.Há um fator que pode fazer o técnico das águias recuar nessa possibilidade: o estado do relvado do Paços de Ferreira, que se tem apresentado deteriorado. Lage poderá não querer colocar Rafa a titular, que vem de uma longa paragem devido a uma lesão no adutor. Ainda assim, o extremo, de 26 anos, tem sido testado no onze, tendo em vista o duelo com o conjunto pacense, que está há quatro jogos sem perder para o campeonato (duas vitórias e outros tantos empates).Outra dúvida estará em quem acompanhará Gabriel no meio campo encarnado. O alemão Weigl foi titular nos dois últimos jogos, mas o marroquino Taarabt empresta à equipa de Bruno Lage mais objetividade ofensiva. De resto, o treinador das águias tem todo o plantel à disposição.Bruno Guimarães já não deve reforçar o Benfica. O Lyon chegou-se à frente e avançou com uma proposta irrecusável para o Ath. Paranaense: 25 milhões de euros, mais uma percentagem numa futura venda. Os encarnados tinham estado sempre à frente das negociações, mas não foram além dos 20 milhões de euros. O jornal ‘L’Equipe’ avança que o acordo entre clubes está alcançado, faltando ultimar os pormenores com o jogador.O Benfica anunciou ontem a renovação de Henrique Araújo, de 18 anos. O avançado está na segunda temporada ao serviço das águias.O Qindao Huanghai (China) apresentou uma proposta de transferência a título definitivo por Jardel. O Benfica admite vender, mas só no fim da época.O AC Milan voltou a perguntar pelo médio Florentino Luís, avançou ontem o site especializado Tuttomercatto.