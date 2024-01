Rafa apaga referências ao Benfica publicadas nas suas redes sociais

Rafa apagou da sua página na rede social Instagram todas as referências que nela constavam ao Benfica. Um gesto com múltiplas leituras e que acontece numa altura em que o jogador de 30 anos já pode, por via das regras do mercado, assinar por qualquer outro clube, visto que termina o atual vínculo na época em curso e tem-se recusado a renovar contrato.



Há dias, de resto, e após ter feito o jogo 300 pelo Benfica, frente ao Famalicão (vitória por 3-1 com um golo e duas assistências), disse que vai sentir saudades “disto”, numa alusão ao clube que representa. Uma declaração que foi entendida como uma despedida. O treinador Roger Schmidt, contudo, apressou-se a dizer que “nenhum dos jogadores que joga mais sai em janeiro”.

Ver comentários