Rafa Brito vai ser lançado às feras no Benfica

O Benfica prepara a promoção de Rafa Brito ao plantel principal. O médio de 20 anos, produto da formação do clube, tem estado em plano de destaque na equipa B, e o treinador Nélson Veríssimo aguarda apenas o ‘timing’ ideal para o chamar e lhe dar uma oportunidade, apurou oEsta medida enquadra-se no plano estratégico de Rui Costa para o futebol do clube, que visa promover jovens com potencial formados no Seixal. O presidente do emblema da águia decidiu alterar o paradigma do reforço do plantel, dando prioridade a jovens da casa antes de avançar para compras no mercado. Rafa Brito poderá ser o próximo jogador a beneficiar dessa estratégia. É visto internamente como um jogador de enorme potencial na posição ‘6’ e a sua inclusão tem também como objetivo criar condições para a dispensa de Meité.Brito tem sido devidamente monitorizado e no Seixal existe a convicção de que poderá chegar com sucesso à equipa principal. O clube tem informações de que o médio já foi observado por olheiros mandatados por grandes clubes como Real Madrid, Manchester City e Manchester United.O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo a Rui Costa, presidente do Benfica, na sequência de uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) por alegada violação de "deveres gerais" após declarações proferidas. Também as SAD do Benfica e do FC Porto incorrem na alçada disciplinar devido a questões relacionadas com críticas a árbitros nos canais do comunicação das sociedades desportivas.O Man. United é o mais recente interessado na contratação de Darwin. O jornal inglês ‘Daily Mirror’ garante que os red devils estão a ponderar avançar com uma proposta pelo avançado, que esta época já marcou 16 golos na Liga.Lázaro tem o lugar em risco para o jogo deste sábado, em casa, com o Santa Clara. Gilberto, que está recuperado de uma amigdalite, pode ser aposta no onze, que não deve sofrer grandes alterações face ao que venceu o Tondela (3-1).