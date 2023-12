O desabafo de Rafa Silva após a vitória das águias sobre o Famalicão (3-0), em que sugeriu a saída do Benfica, provocou surpresa e alarme na SAD do emblema da Luz.



O ‘timing’ das declarações do jogador surpreendeu apesar de internamente já todos saberem que o jogador vai sair no final da época para o Médio Oriente.









Ver comentários