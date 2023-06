Rafa Silva está a exigir um aumento salarial de 75% para renovar contrato com o Benfica, apurou o Correio da Manhã. O avançado de 30 anos tem contrato até junho de 2024 e, para já, só admite prolongar a ligação mediante uma revisão considerável do seu vencimento.



Rafa já está no grupo de jogadores mais bem pagos do Benfica.









