Rafa lesionado regressa em 2020

Más notícias para Bruno Lage e para o Benfica. Rafa Silva contraiu uma lesão no adutor da perna esquerda e terá pela frente um tempo de recuperação à volta dos três meses. Desta forma, o jogador, que se lesionou no encontro com o Lyon para a Champions (2-1), só regressará à competição no próximo ano.Trata-se da mesma lesão contraída por Chiquinho no mês de agosto. Aos 15’ do jogo para a Liga dos Campeões e já depois de ter marcado o primeiro golo (4’), Rafa agarrou-se à virilha esquerda após uma disputa de bola e foi substituído por Pizzi.Passadas 48 horas, o Benfica confirmou o pior cenário: "Desinserção do tendão médio adutor, à esquerda." Uma perda importante para o técnico do Benfica, que se vê privado de um dos melhores jogadores da equipa para os jogos decisivos da Champions, várias jornadas do campeonato, duas eliminatórias da Taça de Portugal e o que resta da fase de grupos da Taça da Liga.Nesta época, esta é a quarta lesão muscular de jogadores do Benfica contraída no relvado da Luz, depois de Cádiz, David Tavares e Chiquinho. Após o jogo com o Lyon, Bruno Lage criticou o estado do tapete verde.André Almeida deve regressar ao onze amanhã (15h00), em Tondela. O lateral já esteve no banco a meio da semana com o Lyon para a Champions (2-1).O avançado suíço Seferovic tem uma lesão no pé esquerdo (contraída frente ao Lyon) e está em dúvida para o duelo com o Tondela.O Benfica assinalou esta sexta-feira o 16º aniversário do Estádio da Luz. No jogo de estreia, em 2003, as águias venceram (2-1) o Nacional Montevideo (Uruguai).