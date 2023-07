O Benfica quer manter Rafa Silva mesmo se não renovar, mas admite vender o jogador, que está em final de contrato, se surgir uma proposta acima dos 20 milhões de euros, apurou o CM.



A única sondagem pelo jogador de 30 anos é do Al Sadd. O emblema do Qatar preparar-se para avançar com uma oferta de 15 milhões pela transferência e 7 milhões de salários anuais ao jogador (três vezes mais do que ganha atualmente e metade do que exige ao Benfica para renovar).









