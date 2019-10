Rafa preocupa e é reavaliado no Benfica

A lesão contraída por Rafa frente ao Lyon (que obrigou à sua saída) está a gerar grande preocupação no Benfica. O jogador será reavaliado esta sexta-feira, após as tradicionais 48 horas, para aferir a real dimensão da mazela e se esta está relacionada com a anterior.Rafa esteve apenas 20 minutos em campo frente ao Lyon, mas isso foi suficiente para marcar o primeiro golo (4’) e ser um dos melhores em campo.O extremo regressou à equipa, mas não foi feliz. Num lance em que tentou disputar uma bola lesionou-se no adutor esquerdo, precisamente no mesmo local onde tinha sofrido uma tendinopatia, uma mazela que o fez ser dispensado da seleção nacional e o obrigou a falhar o jogo com o Cova da Piedade para a Taça de Portugal (triunfo por 4-0).O regresso à competição fica assim marcado pela lesão que o deve afastar para já do jogo de domingo frente ao Tondela (Liga). As águias temem perder um dos jogadores mais influentes da equipa nos últimos jogos, numa altura crucial da época. É que jogam depois de amanhã em Tondela, na quarta-feira defrontam o Portimonense (Liga) e no sábado seguinte jogam com o Rio Ave (Liga)."O Rafa estava triste e a tristeza só não foi maior porque o Benfica conseguiu levar de vencido o Lyon", disse esta quinta-feira António Araújo, empresário do jogador, acrescentando: "No jogo Moreirense-Benfica levou uma pancada violenta e desde aí ficou com essa mazela. Mas, como grande profissional que é, tem-se dado ao sacrifício, estando disponível e, sempre que o técnico chama por ele, ele diz presente. Como fez frente ao Lyon."