Rafa mantém firme a intenção de não regressar à seleção nacional, apesar da saída de Fernando Santos do cargo de selecionador e da entrada do espanhol Roberto Martínez. Segundo apurou o CM, o extremo do Benfica recusa o cenário de voltar atrás com a decisão tomada pouco antes da convocatória para o Mundial do Qatar, entre novembro e dezembro do ano passado.









