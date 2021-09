Rafa Silva vai ser poupado no Benfica

Não será tão grave quanto chegou a temer-se, mas a pancada que Rafa sofreu no empate (0-0) do Benfica em Kiev vai obrigar a descanso e tratamento, apurou o CM.O extremo, um dos destaques dos encarnados neste arranque de temporada, saiu amparado por elementos do departamento médico, com queixas na perna esquerda depois de uma pancada muito dura de Verbic.A comitiva chegou esta quarta-feira à tarde a Lisboa com o extremo ainda a sentir muitas dores. Rafa é avaliado nas próximas horas pelo departamento médico mas não é expectável que tenha nenhuma lesão muscular ou ligamentar. Ainda assim, Jorge Jesus não quer correr qualquer risco, por isso, não deve chamar o jogador de 28 anos ao onze no jogo com o Boavista, sábado, na Luz. É que depois há jogos importantes: a deslocação ao terreno do V. Guimarães e a receção ao Barcelona na 2ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões.Apesar do empate, Jorge Jesus e toda a comitiva saíram da Ucrânia confiantes e satisfeitos, principalmente com a exibição.As reações dos jogadores nas redes sociais, após o empate, foram de algum desagrado. Mas também de confiança para os próximos encontros. "Não conseguimos o resultado que queríamos mas continuamos na luta", escreveu o médio João Mário. "Seguimos focados para conseguir a vitória no próximo jogo e atingir nossos objetivos", assinalou o argentino Nicolás Otamendi.Francisco Benitez confirmou ao CM que será candidato às eleições para a presidência do Benfica de dia 9 de outubro. Contudo, o rosto do movimento ‘Servir o Benfica’ que esteve na lista de Noronha Lopes no último ato eleitoral coloca condições. Uma delas é haver voto físico em urna e não o atual voto eletrónico.