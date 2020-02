Rafa Soares diz que mudança para o Eibar foi "passo importante na carreira"

O defesa português Rafa Soares, que foi cedido pelo Vitória de Guimarães ao Eibar por uma época e meia, confessou esta segunda-feira ter dado "um passo importante" ao mudar-se para "a melhor liga de futebol do mundo", a espanhola.

"Esta é a melhor liga do mundo e é um passo importante que precisava de dar na minha carreira", afirmou o lateral esquerdo luso, durante a apresentação como novo reforço do emblema basco, no qual vai reencontrar o compatriota Paulo Oliveira, também ele antigo jogador dos vimaranenses.

No 16.º classificado da Liga espanhola, Rafa Soares vai encontrar um "estilo de jogo muito parecido" ao do Vitória de Guimarães, no qual os laterais assumem um papel "bastante importante, sobretudo em termos ofensivos".

"Acredito que, com as minhas características, posso ajudar bastante a equipa. Fui muito bem recebido por todos. Nestes primeiros dias, quero perceber melhor as dinâmicas e rotinas diárias no clube", referiu.

O diretor desportivo do Eibar, Fran Garagarza, revelou que o clube já seguia Rafa Soares há dois anos e que observou 23 jogos do lateral esquerdo.

"Estamos satisfeitos com esta contratação, porque era uma posição que precisávamos de reforçar e conseguimos um jogador para o imediato, mas também para o futuro", disse o dirigente.

Rafa Soares fez toda a formação no FC Porto e representou ainda Académica, Rio Ave, Fulham e Portimonense, antes de se mudar para o Vitória de Guimarães, em 2018.