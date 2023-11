Rafael Leão é o terceiro dispensado da seleção devido a lesão

Rafael Leão é o terceiro jogador a ser dispensado devido a lesão da convocatória da seleção portuguesa para os jogos com Liechtenstein e Islândia, da fase de apuramento para o Euro2024, informou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O avançado do Milan sofreu lesão muscular e foi dado como inapto para a dupla jornada que encerra a fase de apuramento para o Europeu 2024", refere o comunicado publicado no site oficial da FPF.

Leão é a terceira baixa para o selecionador Roberto Martínez nesta convocatória, depois das saídas de Nelson Semedo (Wolverhampton), substituído por Raphael Guerreiro (Bayern Munique), e de Pepe (FC Porto).

O avançado sofreu uma lesão muscular na coxa direita no sábado, no encontro do AC Milan com o Lecce, da Liga italiana.

A concentração dos agora 24 jogadores convocados pelo selecionador Roberto Martínez está agendada para segunda-feira, ao final da tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção nacional defronta o Liechtenstein na quinta-feira, às 19:45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Portugal lidera o Grupo J, com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.