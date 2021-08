Rafael Leão quer que Lille pague dívida de 16,5 milhões de euros ao Sporting

Rafael Leão, jogador que rescindiu unilateralmente com o Sporting após o ataque à Academia de Alcochete, quer que seja o Lille a pagar ao clube de Alvalade a indemnização de 16,5 milhões de euros a que foi condenado pelo Tribunal Arbitral do Desporto.O avançado, de 22 anos, que atualmente representa o Milan, garante que quando assinou pelo Lille em 2018/19 ficou claro que se tivesse de existir um pagamento ao Sporting seria assumido pela formação francesa. Osabe que o jogador tem na sua posse mensagens e um vídeo que atestam isso mesmo. São provas recolhidas durante a reunião com Marc Ingla, diretor desportivo, o empresário Nélson Almeida, o jogador, o seu pai e os respetivos advogados.