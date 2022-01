No jogo que assinalou a estreia do técnico Ricardo Sá Pinto, que substituiu Lito Vidigal, o Moreirense venceu este sábado em Vizela (1-0). Foi o primeiro triunfo desta temporada para os cónegos fora de casa e logo no reduto do velho rival. O dérbi foi sempre intenso, jogado a um ritmo alto, e mostrou um Moreirense claramente melhor na primeira parte, capaz de criar várias ocasiões para marcar, nomeadamente por Walterson (duas vezes) e Yan Matheus.









O segundo tempo começou por mostrar a mesma matriz de jogo e aos 59' o Moreirense chegou mesmo ao golo, com Rafael Martins a marcar pelo terceiro jogo consecutivo. Depois do golo tudo mudou, com o Vizela a ser obrigado a reagir, mas raramente o fez com clarividência. O adversário uniu-se bem defensivamente e até teve a melhor oportunidade para voltar a marcar num remate cruzado de Felipe Pires, que obrigou Pedro Silva a uma excelente defesa. Triunfo justo do Moreirense, a equipa mais sólida ao longo da partida.