Ralf Rangnick estreia-se a vencer no United e deixa elogios a CR7

Um triunfo suado, com três portugueses no onze. Foi assim a estreia do alemão Ralf Rangnick no comando técnico do Manchester United, num jogo disputado em casa frente ao Crystal Palace.









Cristiano Ronaldo não marcou, mas mereceu rasgados elogios do novo treinador dos red devils (Bruno Fernandes saiu aos 86’ e Dalot completou os 90 minutos). “Devo dizer que o trabalho sem bola do Cristiano Ronaldo é de se lhe tirar o chapéu”, disse Rangnick no final do encontro.

A partida em Old Trafford acabou por ser decidida com um golaço, de fora da área, do médio brasileiro Fred. “Isso era suposto ser um cruzamento, não era?”, escreveu Bruno Fernandes nas redes sociais, com resposta imediata do jogador brasileiro: “Mostrem algum respeito pelo meu pé direito.” Com esta vitória, o Manchester United subiu ao sexto lugar da Liga inglesa, agora a onze pontos do rival City.





Nos outros jogos do dia, destaque para a vitória do Tottenham em casa (3-0) diante do Norwich, e para o triunfo do Aston Villa (2-1) na receção ao Leicester, que não contou com Ricardo Pereira - o lateral português está lesionado.