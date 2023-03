Dois golos de Gonçalo Ramos lançaram o Benfica para mais uma vitória, desta feita sobre o Famalicão (2-0), que deixa as águias bem mais perto do título de campeão.



Com Roger Schmidt na bancada, a cumprir castigo, o Benfica até entrou tímido. Apesar de registar um ascendente no jogo, mostrava-se perdulário e sem capacidade para ferir o adversário.









Ver comentários