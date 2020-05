Ramos é aposta forte de Bruno Lage no Benfica

Dos sete jovens chamados por Bruno Lage aos trabalhos da equipa principal do Benfica, Gonçalo Ramos é aquele que tem mais hipóteses de jogar, apurou o. Há vários meses que o avançado de 18 anos é seguido com atenção pelo treinador e as circunstâncias podem ditar a sua estreia na I Liga no médio prazo.João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos, que rodaram esta época na equipa B, vão integrar os treinos coletivos da principal equipa dos encarnados na próxima semana, mal cumpram a exigência de terem dois testes negativos à Covid-19. A ideia é precaver alguma lesão ou impedimento entre as principais opções da equipa técnica.sabe que Gonçalo Ramos está na pole-position para ter uma oportunidade. Por um lado, vai beneficiar da decisão de Lage em jogar sempre com dois avançados: havendo algum problema com Vinícius, Seferovic ou Dyego Sousa, será a alternativa. Por outro lado, o treinador, como referiu publicamente no fim de janeiro, confia nas potencialidades do jovem, que irá colmatar a saída de algum colega no mercado.Vinícius está a ser muito cobiçado por Wolverhampton e Man. United, que estarão dispostos a pagar 60 milhões de euros (a cláusula de rescisão é de 100 M €). Dyego Sousa só tem contrato até ao fim de dezembro e Seferovic tem perdido protagonismo. A promoção de Gonçalo Ramos visa colmatar a saída de algum destes atletas.Gonçalo Ramos cumpriu 1245 minutos pelo Benfica B na II Liga, em que fez quatro golos (em média precisa de cinco jogos para marcar).