Rapaz de 12 anos detido por ataque racista a jogador da I Liga inglesa

A polícia de West Midlands anunciou a detenção de um jovem de 12 anos que enviou mensagens e imagens de teor racista ao avançado Wilfried Zaha, do Crystal Palace, antes do duelo com o Aston Villa.



"Fomos alertados para uma série de mensagens racistas enviadas a um jogador de futebol e, depois de investigar o caso e realizar algumas verificações, prendemos um rapaz", revelou a polícia através do Twitter. Segundo as autoridades, "o rapaz de 12 anos" era natural da cidade de "Solihull e foi detido sob custódia". "Obrigado a todos os que denunciaram a situação. O racismo não será tolerado", pode ler-se na mesma publicação.

Ver comentários