Raphael Guerreiro cada vez mais perto do Barcelona

Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo do Borussia Dortmund, continua a ser, insistentemente, associado ao Barcelona. Aliás, o jornal espanhol ‘Sport’ avança que a intenção dos catalães é contratar um jogador que seja capaz de lutar pela titularidade com Jordi Alba. O defesa internacional português, de 25 anos, é visto como uma boa solução.A mesma publicação adianta que o Dortmund pede 25 milhões de euros pelo passe do jogador, mas o Barça quer negociar por um valor mais baixo porque acredita que este é o momento ideal para garantir o defesa, que, assim se pode juntar a Nélson Semedo, lateral-direito, na equipa blaugrana.O facto de Raphael Guerreiro ter apenas mais um ano de contrato com os alemães joga a favor do Barcelona, porque o Dortmund já sabe que o jogador não tenciona renovar. Porém, os campeões espanhóis não são os únicos interessados no lateral luso.O Mónaco, por exemplo, continua na corrida. Por isso, até ao momento, os responsáveis do clube alemão continuam intransigentes quanto à quantia que pretendem receber por Guerreiro, sendo expectável um autêntico leilão pelo lateral português, durante este período de transferências.No entanto, há outro pormenor que pode complicar a chegada de Raphael Guerreiro à Catalunha. Em 2016, antes de optar e assinar pelo Borussia Dortmund, o Barcelona tentou contratar o defesa ao Lorient, de França, exatamente com a mesma intenção, ou seja, para suplente de Alba. O português, na altura, escolheu a opção que lhe dava mais garantias de jogar com regularidade.