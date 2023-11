Raphael Guerreiro chamado à seleção portuguesa para substituir o lesionado Nelson Semedo

O lateral Raphael Guerreiro foi chamado para integrar os convocados de Portugal para os últimos dois jogos de apuramento para o Euro2024 de futebol, ocupando o lugar de Nelson Semedo, lesionado, divulgou este sábado a Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com uma nota publicada no site oficial, Semedo, defesa do Wolverhampton, tem uma lesão no pé, situação que o impede de representar a seleção nacional, com Guerreiro a ser chamado para ocupar o seu lugar.

Guerreiro, campeão europeu com Portugal em 2016, junta-se assim a Pepe, Matheus Nunes e Bruma o grupo de jogadores que estão de regresso aos trabalhos da equipa das 'quinas'.