Umas mais inesperadas do que outras mas todos a provocar muitas reações. Desta vez, o rapper Snoop Dogg surpreendeu com a publicação de uma imagem que tem Francisco J. Marques como protagonista. O diretor de comunição do FC Porto aparece 'vestido' com umas calças curtas e subidas até ao peito.A montagem foi publicada sem legenda.