Raul De Tomas brilha em goleada sem história frente à Académica

Ao segundo teste da época uma goleada das antigas do Benfica à Académica, por expressivos 8-0, em Coimbra.Raul De Tomas, o reforço de 20 milhões de euros, bisou e mostrou qualidades para fazer esquecer João Félix.Bruno Lage viu a equipa entrar a dormir. Surpreendido pela velocidade dos ‘estudantes’, o Benfica só não sofreu por mera infelicidade dos anfitriões.Depois a história mudou. As águias pressionaram e encostaram a equipa da casa à defesa. O Benfica chegou ao golo numa rápida transição.A bola chegou rapidamente a Grimaldo que cruzou na perfeição para Rafa. Um minuto depois Raul De Tomas estreou-se a marcar após passe perfeito de Gabriel: livre de marcação, o espanhol recebeu bem e rematou sem hipóteses.Depois, já perto do intervalo e depois de o jogo ter sido interrompido devido a confrontos na bancada, De Tomas voltou a faturar após de um disparate do guarda-redes da Académica que resulto no 3-0.No segundo tempo, Pizzi e Seferovic entraram e as águias foram ainda mais acutilantes. Conti bisou, Seferovic e Pizzi fizeram os respetivos golos da conta pessoal e até o marroquino Taarabt fez o gosto ao pé.Depois do desaire com o Anderlecht, a águia voou alto em Coimbra e mostrou estar já num bom momento antes da digressão aos EUA.Ao segundo jogo surgiu na direita e, apesar da qualidade técnica, foi sempre pouco objetivo no ataque à baliza. Aparece bem em zonas de finalização mas complica.Nas costas do avançado, esteve menos em jogo do que na estreia. Ainda assim teve nos pés uma boa chance, mas o guarda-redes da Académica defendeu.Estreia a marcar. Duas oportunidades, dois golos. Boas receções e remate fácil caracterizam o espanhol, que começa a mostrar o porquê do Benfica ter pagado 20 milhões."Houve um adepto que foi hospitalizado, mas ninguém foi preso. Temos de começar a prender esta malta seja preto, vermelho, verde ou azul. Isto tem de acabar. É preciso tomar medidas drásticas. Corremos o risco de tirar as famílias do futebol", disse Bruno Lage sobre os confrontos entre adeptos na bancada, o que obrigou algumas pessoas, entre elas crianças, a fugirem para a pista.