Raul de Tomas volta às opções de Bruno Lage

De Tomas pode ainda beneficiar da lesão de Seferovic ao serviço da sua seleção. O suíço tem sido primeira opção de Lage a partir do banco. Já o avançado espanhol, que custou 20 milhões de euros, não soma qualquer minuto nos dois últimos jogos das águias.

A pausa para as seleções tem permitido a Bruno Lage trabalhar de forma intensa o ataque do Benfica. Raul de Tomas tem sido um dos jogadores que mais atenção tem merecido do técnico, que deve apostar no espanhol no ataque frente ao Vizela para a Taça de Portugal, apurou oO jogador, de 25 anos, não tem sido aposta do técnico nos últimos encontros (à exceção do jogo, também da Taça, com o Cova da Piedade, com goleada encarnada por 4-0), mas no jogo de sábado (20h45, RTP), em Vizela, deve voltar à titularidade.Lage quer recuperar o quanto antes os índices de confiança de De Tomas, que só por uma vez marcou esta temporada ( na derrota com o Zenit por 3-1). A semana de trabalho tem, por isso, sido intensa no processo ofensivo, até porque o técnico reconhece que, nos últimos jogos, a equipa, apesar de ter vencido, não tem criado grandes chances para marcar.Desta forma, o treinador deve apostar num onze de ataque com Vinícius e De Tomas na frente. Chiquinho poderá surgir numa posição mais recuada, mas nas costas dos homens da frente.