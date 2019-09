RB Leipzig garante Patrick Shick por empréstimo da Roma com opção de compra

O avançado checo Patrick Schick foi esta segunda-feira anunciado como reforço do RB Leipzig, adversário do Benfica no grupo G da Liga dos Campeões de futebol, por empréstimo da Roma até ao final do ano, com opção de compra.Em nota no sítio oficial na internet dos italianos, o conjunto orientado por Paulo Fonseca informou que recebeu 3,5 milhões de euros pela cedência e pode receber mais 500 mil em objetivos, sendo que, caso o clube alemão se qualifique para a próxima edição da 'Champions', a transferência pode tornar-se permanente perante o pagamento de 29 milhões de euros.Aos 23 anos, o internacional checo por 18 ocasiões vai atuar na 'Bundesliga' depois de passagens por Sparta de Praga, Sampdoria e Roma, clube pelo qual atuou 58 vezes nas duas últimas épocas, marcando oito golos."Estou muito feliz por fazer parte desta grande e jovem equipa e estou ansioso pelo meu novo papel na equipa. Claro que vim ajudar a equipa a atingir os objetivos, estou contente que tudo tenha ficado acertado com o RB Leipzig", disse o jogador ao portal oficial dos alemães.O RB Leipzig desloca-se a Lisboa para defrontar o Benfica no dia 17 de setembro, enquanto recebe as 'águias' a 27 de novembro, num grupo que inclui ainda os franceses do Lyon e os russos do Zenit.