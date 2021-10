Os três grandes do futebol português esperam encaixar, pelo menos, mais 20 milhões de euros até ao final desta temporada com o fim da limitação ao público nos estádios. Com a passagem da lotação permitida nas bancadas de 50% para 100%, Benfica, Sporting e FC Porto já fazem contas à receita extra que será fundamental para aliviar a tesouraria e avançaram com medidas para rentabilizar o regresso em pleno à normalidade autorizado pela Direção-Geral da Saúde.