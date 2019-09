Real Madrid aponta para a contratação de Bruno Fernandes

Cresce o interesse do Real Madrid na contratação de Bruno Fernandes e o negócio poderá mesmo concretizar-se antes do fecho do mercado de verão, à meia-noite da próxima segunda-feira, 2 de setembro.Segundo apurou ojunto de fonte próxima do processo, nos contactos desenvolvidos pelo empresário Jorge Mendes (que assumiu a liderança das negociações, pela sua ligação aos merengues) com os responsáveis do clube da capital espanhola, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já fez saber que a contratação do médio dos leões e melhor jogador da liga portuguesa na última época é uma forte possibilidade.Face às dificuldades de contratação de Pogba, em virtude da verba pedida pelo Manchester United (nunca menos de 160 milhões), o Real Madrid tem em Bruno Fernandes e no dinamarquês Eriksen (Tottenham) os mais fortes candidatos a reforçar a linha média da equipa. O valores envolvidos são semelhantes (70 milhões), sendo que a entrada em cena de Jorge Mendes pode fazer pender a balança para o clube de Alvalade.As exibições do capitão e médio goleador do Sporting, determinante nos três primeiros jogos da Liga, e as dificuldades evidenciadas pelo Real Madrid neste arranque de temporada, são outros dos fatores que podem influenciar decisivamente a concretização do negócio.