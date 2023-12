Real Madrid de olho em jogador do Sp. Braga

O Real Madrid tem o guarda-redes do Sp. Braga Matheus debaixo de olho, para reforçar o plantel dos madrilenos na próxima temporada, informou esta segunda-feira o portal Relevo.A equipa espanhola terá ficado agradada com as exibições do brasileiro nos dois encontros entre os clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões, este ano. O guarda-redes de 31 anos fez quatro defesas em cada um dos jogos.Ainda assim, as boas exibições não foram suficientes para impedir as derrotas dos minhotos. Os espanhóis venceram o primeiro embate por 2-1 e o segundo por 3-0.Matheus chegou ao Sp. Braga há quase uma década, em 2014, participou em 315 jogos e conquistou três títulos pelos arsenalistas: duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga.Além do brasileiro, o Real Madrid está atento a nomes como o georgiano Giorgi Mamardashvili, e o uruguaio Randall Rodríguez. Os madrilenos procuram reforçar a posição face ao futuro incerto de Kepa Arrizabalaga, emprestado pelo Chelsea, e Andriy Lunin, que termina contrato em 2025.