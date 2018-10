Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid despede Lopetegui e avança nome de novo treinador do clube

Informação é avançada pelo ABC espanhol.

15:36

O jornal espanhol ABC está a avançar a informação de que Juen Lopetegui será despedido esta tarde do Real Madrid.



A decisão surgirá no seguimento do Conselho de Diretores, que vão estar reunidos ao longo desta tarde.



No mesmo momento, deverá ser conhecido o nome do técnico que vai substituir Lopetegui no comando da equipa madrilena. O nome esperado é Santiago Hernán Solari, segundo avança a mesma fonte.