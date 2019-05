Real Madrid despede-se do campeonato com duas derrotas consecutivas

O pesadelo terminou e agora o Real Madrid só pensa em acordar na próxima época com o regresso aos títulos. A equipa terminou em terceiro lugar na Liga espanhola e não foi além dos oitavos de final da Liga dos Campeões.Este domingo, na despedida do campeonato, os merengues receberam o Bétis e perderam, por 2-0.Os golos de Loren (61’) e Jesé (75’) deram o triunfo aos sevilhanos, que confirmaram a segunda derrota consecutiva dos madrilenos, depois do desaire com a Real Sociedad (3-1).Keylor Navas, guarda-redes apontado ao FC Porto, foi titular e depois do apito final ficou no relvado para se despedir dos adeptos.Já Gareth Bale, que também parece certo que vai deixar os merengues, não teve oportunidade de jogar e ficou no banco."Ele já conquistou muitas coisas aqui, mas não vivemos do passado", disse Zidane para explicar a decisão de não dar ao gaulês a oportunidade de jogar na última jornada. Na hora de fazer um balanço, Marcelo reconheceu que foi uma época para esquecer."Começámos mal e acabámos mal", disse o defesa brasileiro, que garantiu que a equipa já se prepara para, na próxima temporada, voltar a conquistar títulos.