Real Madrid e Manchester United empataram (1-1) na capital espanhola, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Um duelo que bem poderia ser uma final, mas onde nada se resolveu. O resultado deixa tudo em aberto para o segundo jogo em Manchester, dentro de uma semana.





Sob a arbitragem de Artur Soares Dias (contestado pelos dois lados), Real e City (com Rúben Dias e Bernardo Silva no onze titular) anularam-se à conta de dois grandes golos, ambos em remates atómicos desferidos de fora da área. Na primeira parte, e quando a equipa inglesa parecia mais dominadora, o Real Madrid chegou ao 1-0 por Vinícius Jr., aos 36’. Após passe de Camavinga, o brasileiro progrediu com a bola e desferiu um potentíssimo e colocado remate que tornou inútil a estirada de Ederson.