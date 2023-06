Real Madrid oficializa contratação de Jude Bellingham por 103 milhões de euros

O Real Madrid oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Jude Bellingham ao Borussia Dortmund. O médio inglês assina um acordo válido para as próximas seis temporadas.Apesar de os merengues não terem divulgado valores em comunicado oficial, os mesmos foram revelados pelo clube alemão na passada quarta-feira : o jogador custou ao Real Madrid 103 milhões de euros, mais variáveis que podem chegar aos 30 por cento do valor fixo.O jovem, de 19 anos, era um dos jogadores mais cobiçados neste mercado de verão e tinha muitos interessados na Premier League, mas acabou por rumar à LaLiga.Bellingham, que será apresentado amanhã pelas 11 horas, esteve no Mundial do Qatar, onde foi uma das figuras da seleção dos três leões. Esta temporada na Alemanha marcou 14 golos e fez 7 assistências em 42 jogos disputados.