Real Madrid perde para Florentino

O Real Madrid averbou este domingo a segunda derrota no campeonato espanhol, na deslocação ao terreno do Getafe, onde alinha Florentino Luís - o médio português foi suplente utilizado, tendo entrado aos 74 minutos.









Numa jornada marcada por inúmeros casos positivos de Covid-19 em quase todas as equipas da Liga espanhola, os merengues podem agora ver o Sevilha (segundo classificado) aproximar-se na tabela, no caso de a equipa treinada por Julen Lopetegui vencer hoje o Cádiz, que é penúltimo.

Nos outros jogos do dia, o Atlético Madrid – sem João Félix, que está em isolamento – bateu em casa o Rayo Vallecano, por 2-0 (bis de Correa).









Já o Barcelona, com vários lesionados e sete jogadores infetados com Covid-19, venceu em Maiorca e aproximou-se dos lugares cimeiros. O holandês Luuk de Jong, sobre quem se tem falado muito sobre uma possível saída já este mês, marcou o único golo da equipa agora liderada por Xavi.

O Bétis, com William Carvalho e Rui Silvano onze, foi surpreendido em casa pelo Celta de Vigo e viu goradas as hipóteses de se aproximar do Sevilha, no segundo lugar da competição.