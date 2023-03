Real Madrid quer constituir-se como assistente no processo de corrupção contra o Barcelona

A direção do Real Madrid reuniu-se esta manhã e anunciou que o clube merengue pretende constituir-se como assistente no 'caso Negreira', o processo de corrupção aberto pelo ministério publico espanhol contra o Barcelona."O Real Madrid manifesta a profunda preocupação relativamente aos factos e reitera a sua plena confiança na ação da justiça. E decidiu que, em defesa dos seus legítimos interesses, vai tomar tomar parte no procedimento quando o juiz o abrir às partes prejudicadas", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube atual campeão da Europa.Quer isto dizer que, se o juiz aceitar o clube como assistente no processo, o Real Madrid poderá ter acesso a toda a documentação, conforme explica o jornal 'As'.Recorde-se que o Barcelona é acusado de pagar grandes quantias de dinheiro a José María Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico dos Árbitros da Federação Espanhola, entre 2001 e 2018.O clube catalão explica que se tudo não passou do pagamento de serviços de assessoria, mas a explicação não convenceu o ministério público espanhol.