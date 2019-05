Real Madrid quer Mbappé

O Real Madrid quer contratar o francês Kylian Mbappé (PSG) e segundo fontes espanholas já entrou em contacto com o pai do jogador.O avançado de 20 anos, à semelhança de Hazard (Chelsea), é uma da prioridades do presidente Florentino Pérez para a nova temporada. Mbappé custou aos parisienses 180 milhões de euros em 2017.O Real Madrid tem cerca de 600 milhões para gastar em reforços. Também Neymar não está descartado para reforçar o clube merengue. De resto, Thomas Tuchel, treinador do PSG, não garante que a dupla permaneca no campeão francês: "Quero que Neymar e Mbappé continuem mas se isso não acontecer encontraremos soluções."