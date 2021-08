Real Madrid reage à possibilidade de entrar na Premier League: "Totalmente absurda"

O Real Madrid negou, este sábado, em comunicado oficial, a notícia avançada pelo 'Mundo Deportivo' deste sábado, que dava conta de que os merengues estariam, há algumas semanas, a estudar a possibilidade de vir a jogar na Premier League. O emblema espanhol considerou que o objetivo da notícia foi "perturbar, mais uma vez, o dia-a-dia do clube"."Dada a informação publicada hoje pelo jornal 'Mundo Deportivo', na qual se diz que o nosso clube estudou sair da LaLiga para jogar na Premier League, o Real Madrid quer deixar claro que é totalmente falsa, além de absurda e impossível, e que apenas pretende perturbar mais uma vez o dia-a-dia do nosso clube", esclareceu o Real Madrid.Recorde-se que o presidente da LaLiga já tinha reagido no Twitter à primeira página do jornal espanhol.